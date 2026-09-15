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Aydın’da sonbahar şap aşısı kampanyası başladı

Aydın’da sonbahar şap aşısı kampanyası başladı
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Aydın’da büyükbaş hayvanların tamamının aşılanmasının hedeflendiği Sonbahar Şap Aşı Kampanyası başlarken, çalışmalar 13 Kasım’a kadar devam edecek.

Aydın'da büyükbaş hayvanların tamamının aşılanmasının hedeflendiği Sonbahar Şap Aşı Kampanyası başlarken, çalışmalar 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Aydın'da hayvan hastalıklarının ve muhtemel salgınların önlenmesi amacıyla Sonbahar Şap Aşı Kampanyası başlatıldı. 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülecek kampanya kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanması hedefleniyor. Kampanyanın başlangıcı Efeler ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yetiştiricilere bildirilecek tarihlerde işletmelerdeki büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanması sağlanacak. Yetkililer, şap hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi ve hayvan sağlığının korunması için yetiştiricilerin belirlenen tarihlerde tüm hayvanlarını aşılatmasının önem taşıdığını belirtti. Öte yandan kampanya süresince aşı çalışmalarının yanı sıra düşen hayvan küpelerinin yeniden takılması işlemleri de gerçekleştirilecek. Çalışmaların sonunda il genelinde aşısız ve küpesiz büyükbaş hayvan bırakılmaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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