Aydın'da öğrencilere gıda hijyeni eğitimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 365 öğrenci ve öğretmene gıda okuryazarlığı, hijyen, etiket okuma ve israfın önlenmesi konularında eğitim verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilere "Gıda okuryazarlığı ve gıda hijyeni" eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, çocuklarda güvenilir gıda bilinci oluşturmak amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda toplam 65 öğrenci ve öğretmene, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu ile Gazi Paşa Ortaokulu'nda ise yaklaşık 300 öğrenciye yönelik "Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Hijyeni" eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde; güvenilir gıda tüketimi, hijyen kuralları, etiket okuma alışkanlığı ve israfın önlenmesi konularında öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızda sağlıklı yaşam ve bilinçli tüketim farkındalığı oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
