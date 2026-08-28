Aydın'da Sıcaklık 37 Dereceye Yükselecek, Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Aydın'da bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının ise akşam saatlerinde 60 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava raporuna göre, kentte 28 Ağustos Cuma günü havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 28 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 37 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın özellikle öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenirken, 12.00-15.00 saatleri arasında hızının 30-50 kilometre/saat, 15.00-21.00 saatleri arasında ise 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da 29 Ağustos Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına görülebileceği belirtildi. Cumartesi günü sıcaklığın en düşük 19, en yüksek 33 derece olması bekleniyor.

30 Ağustos Pazar günü parçalı bulutlu havanın hakim olması ve sıcaklığın 36 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 31 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. 1 Eylül Salı günü ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı