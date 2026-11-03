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Aydın'da doğaseverler Arapapıştı Kanyonu'nu izledi ve Arpaz Kulesi'ni gezdi

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Aydın'da doğaseverler Arapapıştı Kanyonu'nu izledi ve Arpaz Kulesi'ni gezdi
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nu seyir tepesinden izledi. Doğaseverler, Kemer Barajı ve çevresini yükseklerden seyretti, Harpasa eteklerindeki Arpaz Kulesi ile Beyler Konağı'nı da ziyaret ederek inceledi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nu gezip, doğal güzellikleri yerinde gördü.

Aydın'da doğaseverler Kemer Barajı'nı besleyen akarsuların aşındırmasıyla oluşan, yöre halkının "Arapapıştı" olarak adlandırdığı İnceğiz Kanyonu'nu izlemek için seyir tepesine yürüdü. Karacasu ilçesi sınırlarında bulunan Karabağlar ve Görle kanyonlarından gelen suların oluşturduğu muhteşem coğrafyayı, Kemer Barajı'nı ve çevresindeki doğal güzellikleri yükseklerden seyretti.

Antik Karya kenti Harpasa'nın eteklerindeki, Aydın'ın önemli tarihi miraslarından biri olan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nı da ziyaret eden doğseverler, bu tarihi kompleksi yerinde inceleyerek son durumunu gözlemledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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