Sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam serinliğinde nefes alıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra 36 dereceyi bulan hava sıcaklığı, güneşin batmasının ardından 30 dereceye kadar düştü. Gün boyu etkisini hissettiren sıcak hava nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde kent meydanına akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da yaz sıcakları günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Öğleden sonra termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Efeler ilçesinde, güneşin batmasıyla birlikte hava sıcaklığının 30 dereceye gerilemesi vatandaşları dışarı çıkardı. Akşam serinliğini değerlendirmek isteyen Aydınlılar, kent meydanındaki havuz çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti. Aileleriyle birlikte meydana gelen vatandaşlar, havuz kenarında oturarak hem serinledi hem de günün yorgunluğunu attı. Sıcak havanın etkisini sürdürmesine rağmen akşam saatlerinde yaşanan nispi serinlik, meydan ve çevresindeki sosyal alanlarda yoğunluk oluştururken, vatandaşlar yaz akşamının tadını geç saatlere kadar çıkarıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı