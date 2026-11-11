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Aydın Çine'de yangından zarar gören ormana 2 bin 26 fidan dikildi

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Aydın Çine'de yangından zarar gören ormana 2 bin 26 fidan dikildi
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aydın'ın Çine ilçesinde, yangından zarar gören ormanlık alana 2 bin 26 fidan dikildi. Kavşit Mahallesi'ndeki etkinlikte 426 kara servi ve bin 600 fıstık çamı toprakla buluştu; yangın tahribatının aşamalı giderilmesi hedefleniyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yangından zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde bulunan ve büyük orman yangınından etkilenen bölgede düzenlendi. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün programı kapsamında, Çine Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasında 426 kara servi ve bin 600 fıstık çamı olmak üzere toplam 2 bin 26 fidan dikildi. Yol kenarlarında kara servi fidanlarına yer verilirken, alanın iç kesimlerinde ağırlıklı olarak fıstık çamı dikimi yapıldı.

Etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Cumhuriyet Başsavcısı Esra Kilit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Vali Varol ve beraberindeki protokol, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak yangından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağladı.

Gerçekleştirilen çalışmayla, özellikle Kavşit Yaylası ve çevresinde meydana gelen büyük yangının neden olduğu tahribatın aşamalı olarak giderilmesi hedefleniyor. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam etmesi ve zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşil örtüsüne kavuşması amaçlanıyor.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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