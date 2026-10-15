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Avcılar'da şiddetli yağışta istinat duvarı bir evin üzerine çöktü

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Avcılar'da şiddetli yağışta istinat duvarı bir evin üzerine çöktü
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Avcılar'ın Firuzköy Mahallesi Karaali Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Ev sahibi Onur Akçay, komşu evin bulunduğu alanın betonla doldurulması nedeniyle yağmur sularının tahliye edilemediğini ve daha önce uyardığını iddia etti.

Avcılar'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı bir evin üzerine çöktü.

Avcılar'ın Firuzköy Mahallesi Karaali Caddesi'nde etkili olan sağanak yağış, istinat duvarının çökmesine neden oldu. Yağışa dayanamayan duvar, bir evin üzerine yıkıldı. Ev sahibi Onur Akçay'ın iddiasına göre, komşu evin bulunduğu alanın betonla doldurulması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemedi. Biriken suyun baskı oluşturması sonucu istinat duvarının çöktüğünü öne süren Akçay, daha önce gerekli uyarılarda bulunduğunu da iddia etti.

Ev sahibi Onur Akçay, "Boş arsaya bir firma ofis yaptı. Komple beton döktü. Bütün su buraya doğru gelmeye başladı. Uyardık ama uyarılarımızı dinlemediler. Hem su hem toprak baskı yaptı çökertti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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