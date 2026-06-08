Haberler

Ataşehir'de kontrolden çıkan taksi çukura girdi

Ataşehir'de kontrolden çıkan taksi çukura girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, şantiye çukuruna düştü. Doğal gaz borusuna zarar veren kazada taksi şoförü yaralandı, ekipler güvenlik önlemi aldı.

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri aşarak yolda kazılan çukura uçtu. Doğal gaz boru hattına zarar veren kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, çukura düşen araç ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi . Seyir halindeki ticari taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri de aşarak yolda kazılan çukura uçtu.

Kazanın şiddetiyle inşaat alanındaki çukurda bulunan doğal gaz boru hattı zarar görürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı taksi şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. İGDAŞ ekipleri ise muhtemel bir patlama ve benzeri olayların önüne geçmek için doğal gaz hattında güvenlik tedbirleri alarak geniş çaplı çalışma başlattı. Kazılan çukura düşen ticari taksi, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti

Kadıköy'de geceye damga vuran olay!
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

Kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçakladı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı

İstanbul'dan sonra şimdi de o ilimiz! Bir saldırı daha
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

İsrailli bakandan hadsiz sözler: Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı

İran füzeleri İsrailli bakanı küplere bindirdi! Çağrısı Netanyahu’ya

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor