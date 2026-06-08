Ataşehir'de kontrolden çıkan taksi çukura girdi

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri aşarak yolda kazılan çukura uçtu. Doğal gaz boru hattına zarar veren kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, çukura düşen araç ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi . Seyir halindeki ticari taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri de aşarak yolda kazılan çukura uçtu.

Kazanın şiddetiyle inşaat alanındaki çukurda bulunan doğal gaz boru hattı zarar görürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı taksi şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. İGDAŞ ekipleri ise muhtemel bir patlama ve benzeri olayların önüne geçmek için doğal gaz hattında güvenlik tedbirleri alarak geniş çaplı çalışma başlattı. Kazılan çukura düşen ticari taksi, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı