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Atakum’da başıboş köpek tedirginliği

Atakum’da başıboş köpek tedirginliği
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Samsun’un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen iri cüsseli başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen iri cüsseli başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Sokaklarda cirit atan köpekler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde ortaya çıkan köpeklerin sokakların ortasında dolaştığını ve etrafa korku saldığını belirten ilçe sakinleri, köpeklerin zaman zaman araçların peşinden koştuğunu ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara karşı agresif davranışlar sergilediğini ifade etti.

Artan havlama sesleri ve sokakta köpeklerle karşılaşma korkusu nedeniyle tedirgin olduklarını bildiren vatandaşlar, yetkililerden denetimlerin artırılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını ve bunların toplanmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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