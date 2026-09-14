Assos’ta denizin derinliklerinde kelebek vatozu görüntülendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde kelebek vatozu su altı kamerası ile görüntülendi.

Asos'ta dalış gerçekleştiren su altı tutkunu dalgıç Can Civelek, dalış yaptığı sırada kelebek vatozu ile karşılaştı. Kelebek vatozunun denizin derinliklerinde ahenkle gezdiği görüntüler Civelek'in su altı kamerasına yansıdı.

Vatozların köpek balıkları ile birlikte kıkırdaklı balık olarak sınıflandırıldığını belirten Civelek, "Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçlerinin sayıldığı biliniyor" dedi.

Gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alan vatozlar, diğer balıklardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı