Haberler

Assos’ta denizin derinliklerinde kelebek vatozu görüntülendi

Assos’ta denizin derinliklerinde kelebek vatozu görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde kelebek vatozu su altı kamerası ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde kelebek vatozu su altı kamerası ile görüntülendi.

Asos'ta dalış gerçekleştiren su altı tutkunu dalgıç Can Civelek, dalış yaptığı sırada kelebek vatozu ile karşılaştı. Kelebek vatozunun denizin derinliklerinde ahenkle gezdiği görüntüler Civelek'in su altı kamerasına yansıdı.

Vatozların köpek balıkları ile birlikte kıkırdaklı balık olarak sınıflandırıldığını belirten Civelek, "Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçlerinin sayıldığı biliniyor" dedi.

Gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alan vatozlar, diğer balıklardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı

Erbakan'dan "evlilik yaşı" çıkışı! Kendi kızları üzerinden örnek verdi
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Maraz Ali'den yıllar sonra büyük sürpriz
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Esenler’de servis minibüsü alev topuna döndü! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Servis minibüsü alev topuna döndü! O Anlar Kamerada
Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar

Dünyanın takip ettiği zirvede olay görüntü! Parmaklarını yalayıp...
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı