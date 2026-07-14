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Norveç Fiyortları değil, Artvin Çoruh Vadisi

Norveç Fiyortları değil, Artvin Çoruh Vadisi
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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, Çoruh Vadisi'ndeki kafes balık çiftlikleri ve yamaç köyleriyle Norveç fiyortlarını anımsatan eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Bölge, fotoğraf ve kamp tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünde zirveden izlenen Çoruh Vadisi, kafes balık çiftlikleri ve yamaçlara kurulu köyler, görenlere Norveç fiyortlarını anımsatıyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.

Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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