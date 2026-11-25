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Artvin'de şiddetli yağışlar nedeniyle Artvin- Borçka Karayolu'nda kopmalar yaşandı.

Artvin ile Borçka ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde, bölgede etkili olan yağışların ardından yol kenarında kopmalar meydana geldi. Toprağın yumuşaması sonucu oluşan kopmalar nedeniyle karayolunda risk oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, kopmanın meydana geldiği alanı güvenlik bariyerleri ile çevreleyerek trafik akışını kontrollü hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı