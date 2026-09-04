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Arsuz'da Evin İçinde Bulunan Yılan Doğal Yaşamına Geri Bırakıldı

Arsuz'da Evin İçinde Bulunan Yılan Doğal Yaşamına Geri Bırakıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Titiz çalışma sonucu yılana zarar verilmeden yakalandı ve güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına salındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya panik yaşanmadı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gözcüler Mahallesi'nde bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı.

Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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