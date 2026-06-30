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Artvin'de uçuruma yuvarlanan inek ekiplerin çabasıyla kurtarıldı

Artvin'de uçuruma yuvarlanan inek ekiplerin çabasıyla kurtarıldı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde meradan dönen bir inek, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. AFAD, jandarma ve köylülerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meradan dönen bir inek yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde ekipler ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

Olay Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Meradan dönen Ali Rıza Beng'e ait inek, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hayvanın uçuruma düştüğünü fark eden sahipleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yapılan yer tespitinin ardından İl Özel İdaresine ait vinç ve iş makinelerinin desteğiyle ekipler ile köy sakinleri kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu noktadan çıkarılan inek, uzun süre yamaçta kalmasının etkisiyle korku ve stres nedeniyle bir süre hareketsiz kaldı. Kurtarma çalışmaları boyunca hayvan sahipleri de bir an olsun ineğin başından ayrılmadı.

Gece saatlerinde tamamlanan operasyonun ardından sahibine teslim edilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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