Ardahan'da gece şehre inen tilki kamerada
Ardahan'da gece saatlerinde şehir merkezine inen bir tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yiyecek arayışında olduğu değerlendirilen tilki, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.
Ardahan'da gece saatlerinde şehir merkezine inen bir tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ardahan'da şehir merkezine inerek bir süre dolaşan tilki, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine kadar gelen tilkinin yiyecek arayışı içerisinde olduğu değerlendirilirken, hayvanın sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sokaklarda dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı