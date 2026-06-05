Ardahan'da karla mücadele

Ardahan'da haziran ayında yayla yollarında karla mücadele sürüyor.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaz mevsiminin başlamasına rağmen yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara ulaşımı sağlamak amacıyla karla kapalı yolları iş makineleriyle açmak için yoğun mesai harcıyor. İlçeye bağlı Çiçeklidağ, Çat, Serinkuyu ve Çavdarlı köylerin kullandığı yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilirken, ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle yayla sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması için yürütülen çalışmalarda, kar kütleleri temizlenerek yollar ulaşıma açılıyor. Yetkililer, yüksek kesimlerde yer yer kar ve kürtüklerin bulunduğunu, tüm yayla yolları güvenli hale getirilene kadar çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Haziran ayında dahi etkisini sürdüren kar örtüsü, yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının devam ettiğini gözler önüne sererken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yaylacılar ve bölge halkı ulaşımda sorun yaşamıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı