Anzer Yaylası'nda Ağustosta Dolu Sürprizi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda etkili olan dolu yağışı, yayla sakinlerini ve ziyaretçileri şaşırttı.

İkizdere ilçesinde yaklaşık 2 bin 100 rakımda bulunan ve coğrafi işaretli meşhur Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda (Ballıköy), öğle saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Sıcak havaların ardından aniden değişen hava koşullarıyla birlikte başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle yayla beyaza büründü.

Ağustos ayında yağan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan yayla sakinleri ve turistler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yağışın bal üretimi yapılan kovanlar ve yayladaki bitki örtüsü üzerindeki etkisine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı