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Antalya Valiliği, COP31 için 9-13 Kasım'da kentte trafik tedbirleri uygulayacak

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Antalya Valiliği, COP31 için 9-13 Kasım'da kentte trafik tedbirleri uygulayacak
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Antalya Valiliği, COP31 kapsamında 9-13 Kasım'da Dikmen ve Altınova kavşakları arasında trafik tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Yük taşımacılığı, otobüs seferleri ve D-400'de düzenleme yapılacak; sürücülere alternatif güzergah, vatandaşlara toplu taşıma önerildi.

Antalya'da COP31 kapsamında 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanması planlanırken, yük taşımacılığı, şehirlerarası otobüs seferleri ve D-400 kara yolundaki trafik akışına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek COP31 kapsamında trafik ve ulaşım tedbirlerini kapsayan bir açıklama yayımladı. Antalya'nın uluslararası tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilen COP31 sürecinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, esnaf ve vatandaşların iş birliğiyle kentin misafirperverliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Organizasyon süresince hem uluslararası konukların ulaşımının kolaylaştırılması hem de Antalyalıların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor.

9-13 Kasım tarihleri arasında uygulanacak

Planlanan düzenlemeler kapsamında, 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasında trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanması öngörülüyor. Bu süreçte kamyon ve diğer yük taşıma araçlarına yönelik düzenlemeler kapsamında sevkiyatların 22.00-06.00 saatleri arasındaki uygulamalar dikkate alınarak planlanması isteniyor. Ana ulaşım güzergahındaki akaryakıt teslimatlarının ise 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şehirlerarası otobüs seferlerine düzenleme

Belirtilen tarihlerde şehirlerarası otobüs seferlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanırken, ilçeler arası otobüs seferlerinde de düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor. Vatandaşların yolculuk öncesinde ilgili otobüs firmalarından güncel sefer bilgilerini almaları tavsiye ediliyor.

D-400 kara yolunda çift yönlü trafik

D-400 kara yolunun belirtilen kesiminde, bölünmüş yolun Antalya-Alanya istikametindeki trafik akışının geliş ve gidiş yönlerinde çift yönlü olarak sağlanması planlanıyor. Söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri isteniyor.

Toplu taşıma ve araç paylaşımı çağrısı

Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla vatandaşların şehir içi ulaşımda tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Özel araç kullanılması gereken durumlarda ise araç paylaşımına öncelik verilmesinin trafik yükünü azaltacağı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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