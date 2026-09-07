Serik'teki Yangının Enerjisi Düşürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangınının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Dün, gündüz saatlerinde Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde orman dışı alanda çıkan yangına ilk etapta 5 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale edilirken, karada ise 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel ile yangın işçisi görev yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışmaları sona ererken, yangına müdahale karadan yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale araçları ile yaklaşık 600 personel görev yaptı.

Bugün sabah erken saatlerde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Serik'teki yangının enerjisinin düşürüldüğü, Muğla Menteşe'de başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı