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Antalya'daki COP31, 190'dan fazla ülkenin liderine sürdürülebilir işleyişi gösterecek

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Antalya'daki COP31, 190'dan fazla ülkenin liderine sürdürülebilir işleyişi gösterecek
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Antalya'da yapılacak COP31'de sürdürülebilirlik, stant ve panellerin yanı sıra organizasyonun işleyişinde de görülecek. 190'dan fazla ülkenin liderlerinin katılacağı zirvede enerji, atık, gıda, ulaşım, yapıların COP sonrası kullanımı ve erişilebilirlik 6 alanda anlatılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) gerçekleştirileceği alanda, sürdürülebilirlik yalnızca stant ve panellerde anlatılmayacak, organizasyonun doğrudan işleyişinde de deneyimlenecek. Sürdürülebilirlik, enerjinin nasıl kullanıldığından atığın nasıl yönetildiğine, gıdanın nereden geldiğinden, organizasyonun ne kadar erişilebilir olduğuna kadar doğrudan Cop31'in işleyişinde görülebilecek.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamındaki hazırlıklarda sona gelindi. 190'dan fazla ülkenin liderlerinin katılacağı Cop31, ISO 20121 standartları doğrultusunda; düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarının bütüncül biçimde hayata geçirildiği sürdürülebilir bir etkinlik modeli olarak gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilirlik, 6 temel uygulama alanında anlatılacak

Cop31 Alanı'nda sürdürülebilirlik yalnızca stant ve panellerde anlatılmayacak, organizasyonun doğrudan işleyişinde de deneyimlenecek. Sürdürülebilirlik, 6 temel uygulama alanında anlatılacak. Enerjinin nasıl kullanıldığı, atığın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği, insanların COP31 alanına nasıl ulaştığı, zirve kapsamında inşa edilen yapıların COP sonrasında nasıl değerlendirildiği ve organizasyonun ne kadar erişilebilir olduğu doğrudan COP31'in işleyişinde görülebilecek.

Özel sektör de sürdürülebilirliğin bir parçası olacak

Özel sektör de sürdürülebilirliğin bir parçası olacak. Tematik paneller, teknoloji demo alanları, VR/AR deneyimleri, B2B buluşmaları, yatırımcı görüşmeleri, start-up programları, sanat çalışmaları ve uygulamalı sürdürülebilirlik çözümleriyle Yeşil Bölge yaşayan bir deneyim alanına dönüşecek.

COP31'de "Kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle hareket edilecek

Temel uygulama alanlarından biri olan 'Erişilebilirlik' kapsamında "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesi doğrultusunda hareket edilecek. Engelsiz alan tasarımından erişilebilir yönlendirme sistemlerine, işaret dili tercümanlarından sesli yönlendirme ve gerçek zamanlı altyazı desteğine kadar tüm katılımcıların konferansa eşit ve etkin katılımını sağlayacak kapsamlı bir erişilebilirlik altyapısı oluşturulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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