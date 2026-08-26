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Antalya'da atık suyun denize karışmasına soruşturma

Antalya'da atık suyun denize karışmasına soruşturma
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Antalya Eski Lara Caddesi sahilinde atık suyun denize karıştığı görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Olay, Bambus Plajı yakınlarında sarımsı akıntının deniz suyunun rengini değiştirmesi ve kötü koku oluşmasıyla ortaya çıkmıştı. ASAT, terfi merkezindeki boru hattının kaynak noktasında yırtılma olduğunu ve müdahale başlatıldığını açıklamıştı.

Antalya'da Eski Lara Caddesi sahilinde atık suyun denize karıştığı görüntülere ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Lara Caddesi'nde plaj yakınlarında atık suyun denize karıştığı olaya ilişkin, Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesinde düzenlenen "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki Bambus Plajı yakınlarında, 25 Ağustos sabahı kayalık kıyıdan denize ulaşan sarımsı akıntı suyun rengini değiştirmiş, bölgede kötü koku oluşmuştu. Bunun üzerine Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nden (ASAT) yapılan açıklamada, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiği ve müdahale çalışmalarının başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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