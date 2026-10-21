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Antalya'da Mini COP31 atölyesinde çocuklara İklim Elçisi sertifikası verildi

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Antalya Çocuk Festivali kapsamında 17-18 Ekim'de Dokuma Park'ta düzenlenen Mini COP31 atölyesinde çocuklar, elektrik üreten bisiklet, sıfır atık, su tasarrufu yarışması ve tohum topu etkinlikleriyle çevre bilinci kazandı. Çocuklara İklim Elçisi sertifikası verildi.

Hafta sonu çocuk ve ailelere yönelik düzenlenen Antalya Çocuk Festivali'nde yer alan "Mini COP31" atölyesinde çocuklar, elektrik üreten bisiklet, sıfır atık, su tasarrufu yarışması ve tohum topu hazırlama etkinlikleriyle çevre bilinci kazandı. Etkinliğe katılan çocuklara "İklim Elçisi" sertifikası verildi.

COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, iklim ve sürdürülebilirlik konuları çocuklarla buluşturuldu. 17-18 Ekim'de Dokuma Park'ta gerçekleştirilen Antalya Çocuk Festivali kapsamında, "Mini COP31" projesi uygulandı. Atölyede çocuklar, elektrik üreten bisikletin pedallarını çevirerek hareketin elektrik enerjisine dönüşümünü deneyimledi. Uygulamada enerji üretimi ve tasarrufu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Suyu dökmeden taşımak için yarıştılar

Su taşıma yarışmasında ise küçük katılımcılar, suyu dökmeden hedefe ulaştırmaya çalıştı. Oyun yoluyla suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesine dikkat çekildi. Tohum topu hazırlama etkinliğinde çocuklar, toprak ve tohumları bir araya getirerek doğaya katkı sunmanın yollarını öğrendi. Geri dönüşüm çalışmalarıyla da atıkların değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunması ele alındı.

Çocuklara "İklim Elçisi" sertifikası

Ailelerin de eşlik ettiği atölye çalışmalarına katılan çocuklara "İklim Elçisi" sertifikaları verildi. Etkinlikle, çocukların çevreye ilişkin öğrendiklerini ev ve okul yaşamına taşımaları, erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları amaçlandı. Sıfır atık etkinliğinde çocuklar, atıkları türlerine göre ayırarak geri dönüşüm konusunda bilgi edindi. Uygulamayla atıkların doğru ayrıştırılması, yeniden değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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