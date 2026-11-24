Antalya Alanya Mahmutlar açıklarında oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında öğle saatlerinde denizde oluşan hortum, bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların dikkatini çeken hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizle buluşan hortum, bir süre etkisini sürdürerek ilerledi. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı