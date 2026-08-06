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Antakya'da Yılanlar Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Antakya'da Yılanlar Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde havaların ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanlarına salındı. Yetkililer, vatandaşların yılan gördüklerinde kendi müdahale etmek yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antakya ilçesine bağlı Karlısu ve Aydınlıkevler mahallelerinde görülen yılanlar, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından zarar verilmeden yakalandı. Titiz bir çalışmayla kontrol altına alınan yılanlar, yerleşim alanlarından uzaklaştırılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yetkililer, yaz aylarında yılan görülmesi durumunda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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