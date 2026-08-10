Posof'ta boz ayı ailesi drone ile görüntülendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğada yiyecek arayan boz ayı ve yavruları, Drone kamerasıyla görüntülendi.

Posof İlçesine bağlı Demirdöven köyü ormanlık alanında yiyecek arayışına çıkan boz ayı, yanındaki yavrularıyla birlikte bir süre çevrede dolaştı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışını sürdüren anne ayının yanında bulunan yavrularıyla birlikte ot yemesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Anne ayının yiyecek ararken yavrularını da yakınında tutması dikkat çekti.

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen ayı ailesi, bir süre sonra gözden kaybolarak ormanlık alana doğru ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar ise özellikle yavrularının bulunduğu dönemlerde ayılara yaklaşılmaması, yollarını kesmemek ve güvenli mesafeyi korumak gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı