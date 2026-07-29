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Ankara’da ormanlık alanda çıkan yangında 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi

Ankara’da ormanlık alanda çıkan yangında 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beypazarı ilçesi Yeşilağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek 2 bağ evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bağ evleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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