Ankara’da ormanlık alanda çıkan yangında 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Beypazarı ilçesi Yeşilağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek 2 bağ evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bağ evleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı