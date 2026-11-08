Ankara'da gece başlayan kar yüksek kesimlerde, Kocatepe Camii çevresinde etkili oldu

Ankara'da gece başlayan kar yüksek kesimlerde, Kocatepe Camii çevresinde etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimleri ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı; yağış Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı