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Ankara'da gece başlayan kar yüksek kesimlerde, Kocatepe Camii çevresinde etkili oldu

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Ankara'da gece başlayan kar yüksek kesimlerde, Kocatepe Camii çevresinde etkili oldu
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Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimleri ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı; yağış Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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