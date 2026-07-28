Andırın'ın yüksek dağlarında yabani çiçekler renk cümbüşü oluşturdu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda açan yabani çiçekler, özellikle 'mantıvar' olarak adlandırılan sarı çiçekler ve çam kozalaklarıyla mor-pembe tonlarındaki türler, eşsiz manzaralar sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çeken bölge, zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yüksek rakımlı dağlar, yaz mevsimiyle birlikte açan yabani çiçeklerle renklenirken, ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Andırın ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yörede "mantıvar" olarak bilinen sarı çiçekler, geniş alanları kaplayarak dikkat çekiyor. Çam kozalakları ile mor ve pembe tonlarındaki yabani çiçeklerin bir arada oluşturduğu görüntüler, bölgeyi ziyaret edenlerin beğenisini kazanıyor. Kayalık yamaçlar ve yaylalarda açan farklı yabani çiçek türleri de Andırın'ın zengin bitki örtüsünü gözler önüne seriyor.
Yaz aylarında çiçeklerin en yoğun dönemini yaşadığı bölgede, özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunları bu manzarayı kayıt altına almak için yaylalara çıkıyor.