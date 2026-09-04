Amasya'da Kırsal Altyapı Yatırımlarıyla Su Kaynakları Güçlendirildi

Amasya İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde halkın yaşam kalitesini yükseltmek, içme suyu altyapısını güçlendirmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amasya merkez Kuzgeçe, Çiğdemlik ve Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köylerinde içme ile sulama sularında önemli altyapı yatırımları hayata geçirildi.

Kuzgeçe köyünde içme suyu kaynağına ulaşımın sağlanması amacıyla 500 metrelik yol çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile su kaynağına erişim kolaylaştırılarak altyapı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin önü açıldı. Çiğdemlik köyünde tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi amacıyla su deposundan 100 metre yeni hat çekildi ve mevcut sulama hattına bağlantısı gerçekleştirildi. Çalışmayla tarımsal arazilerin sulama imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlandı.

Kayadüzü köyünde ise bin metrelik içme suyu hattı yenilenerek hizmete sunuldu. Yenilenen hatla birlikte vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Amasya İl Özel İdaresi olarak, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama altyapısına yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı