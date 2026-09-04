Araban'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başladı

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçedeki çiftçilere önemli bir duyuruda bulundu. Altun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokol gereği Gaziantep'in de içerisinde olduğu 46 ilde olduğu gibi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı'nda da alınmaya başlandığını duyurdu.

Hasan Altun, açıklamasında, "Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Vekilimiz Durmuş Ali Doğan ile Gaziantep Ziraat Odaları İl Temsilcisi Cuma Yiğit arasında 2027 yılı ÇKS başvurularının sisteme aktarılması yetki devri protokolü imzalanmıştır. 2027 yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya ilgili ilçe ziraat odalarından yapılabilecektir. Araban Ziraat Odası Başkanı olarak Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Adil Turgut ile devir protokolü imzaladık. Tüm Arabanlı üretici çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı