Haberler

Alevler yerleşim yerine kadar yaklaştı, ekipler önledi

Alevler yerleşim yerine kadar yaklaştı, ekipler önledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşık iki kilometre kadar yaklaşması paniğe neden olurken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi önlendi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın sürüyor. Alevler yerleşim yerine 2 kilometreye kadar yaklaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının yerleşim yerlerine ilerlemesinin önüne geçildi. Bölgede söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

Sır gibi saklanan telefon bu gece ilk kez görücüye çıktı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya 3 ay yetti

Sergen'in 1 yılda yapamadığını 3 ayda yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Kırgın değilim

Ne diyeceği merak konusuydu! Mansur Yavaş'la ilgili ilk yorumu yaptı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

Türkiye'yi sarsan skandal büyüyor! 80 bin gizli kamera kaydı bulundu