Haberler

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Heyelan, sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca kara yolunun Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine döküldü. Yola düşen taş ve toprak parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Karayolları ekiplerinin, heyelan nedeniyle yola dökülen toprak ve kaya parçalarını temizlemek üzere çalışma başlatması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı

Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü