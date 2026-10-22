Alanya Kalesi açıklarında yüzen yunus sürüsü dronla kayda alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kale açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar, dronla görüntülendi. Denizde ilerleyen yunuslar, tekneyle tura çıkan turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında görülen yunus sürüsü, denizde bir süre birlikte yüzerek ilerledi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistler de yunusları ilgiyle izledi. Denizdeki hareketleri dronla kaydedilen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı