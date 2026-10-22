Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya Kalesi açıklarında yüzen yunus sürüsü dronla kayda alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Kalesi açıklarında yüzen yunus sürüsü dronla kayda alındı Haber Videosunu İzle
Alanya Kalesi açıklarında yüzen yunus sürüsü dronla kayda alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar, dronla görüntülendi. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistlerin ilgisini çeken yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kale açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar, dronla görüntülendi. Denizde ilerleyen yunuslar, tekneyle tura çıkan turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında görülen yunus sürüsü, denizde bir süre birlikte yüzerek ilerledi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistler de yunusları ilgiyle izledi. Denizdeki hareketleri dronla kaydedilen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

Fenerbahçe'ye mesajı yolladı: Dünyanın en iyi...
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Fakıbaba'yı zora sokacak belge! Söyledikleriyle yaptığı çelişti
3 gündür aranan 17 yaşındaki Hatice Ennur bulundu! Staj günü babasının aracından inip kaybolmuştu

Babasının arabasından inip kaybolmuştu! 3 gün sonra bulundu
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz