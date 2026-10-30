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Alanya'da yağışın ardından Keykubat Plajı turist akınına uğradı, deniz suyu 24 derece

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Alanya'da yağışın ardından Keykubat Plajı turist akınına uğradı, deniz suyu 24 derece Haber Videosunu İzle
Alanya'da yağışın ardından Keykubat Plajı turist akınına uğradı, deniz suyu 24 derece
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Alanya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışın ardından güneşli hava döndü; yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti. Hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken bazıları dalgalı denize girdi, bazıları kumsalda güneşlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti. Bazı vatandaşlar dalgalı denize girerek serinlerken, bazıları ise aileleriyle birlikte kumsalda güneşin tadını çıkardı.

Alanya'da bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından güneşli hava yüzleri güldürdü. 30 Ekim itibarıyla havanın açmasıyla birlikte sahillerde hareketlilik yaşandı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Keykubat Plajı'na gelerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar dalgalı olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte kumsalda vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Plajda kurulan voleybol fileleri de vatandaşların ilgisini çekti. Güneşli havayı spor yaparak değerlendiren vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Yağışlı günlerin ardından sahilde yaşanan hareketlilik, sonbaharın son günlerinde Alanya'da yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

"Biz Alanya'da yazı yaşıyoruz"

Denizden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Kürşat Kunt (50), yaklaşık bir haftadır yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır aslında havalar çok yağmurluydu. Ama bugün, biliyorsunuz 30 Ekim, havanın güzelliğini yaşıyoruz. Denizin güzelliğini görüyorsunuz. Bütün yurt genelinde yağmur ve fırtına varken biz Alanya'da yazı yaşıyoruz. Biraz önce denizden çıktık, gördüğünüz gibi. Herkesi buraya bekliyoruz. Tatilin adresi burası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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