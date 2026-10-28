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Alanya'da sağanak Konaklı'da su baskınına neden oldu, pazar esnafı zor anlar yaşadı

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Alanya'da sağanak Konaklı'da su baskınına neden oldu, pazar esnafı zor anlar yaşadı Haber Videosunu İzle
Alanya'da sağanak Konaklı'da su baskınına neden oldu, pazar esnafı zor anlar yaşadı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Alanya Konaklı'da sabah etkili olan sağanak su baskınına neden oldu. 5 katlı binanın bahçesi ve girişi su altında kalırken Çarşamba Pazarı'nda esnafın çadır ve brandaları zarar gördü, kapalı pazar yeri istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Bir binanın bahçesi suyla dolarken, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

Alanya'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Konaklı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da su altında kaldı. Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

"Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz"

Bina sakinlerinden Nurkan Ay (32), su baskını nedeniyle araçlarıyla binaya girmekte ve araçlarını park etmekte zorlandıklarını söyledi. Ay, şöyle konuştu: "Çocuğumu okuldan getirmek için yüksek bir araçla bile zor girdim. Saat 12.00'de geldiğimde dahi dışarıdan su gelmeye devam ediyordu. Her taraftan su giriyor, binanın gideri de gelen suyu tahliye etmekte yetersiz kalıyor" dedi.

Bina sakinlerinden Metin Hamzaoğlu (43) ise, suyun binaya doğru aktığı noktaya önlem alınmasını istedi. Hamzaoğlu, "Araçlarımız ve motosikletlerimiz su altında kalıyor. Her yağmurda araçlarımızı başka binaların önüne park etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğum okuldaydı. Bu havada şort giyip çocuğumu kucağımda taşıyarak içeri sokmak zorunda kaldım. Yürüyerek girmesi imkansızdı" ifadelerini kullandı.

Pazar yerini su bastı

Sağanak yağış, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafı da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde pazar alanına gelerek tezgahlarını kuran esnafın çadır ve brandaları yağış nedeniyle zarar gördü.

Pazarcı esnafından Ayşe Üzüm, "Esnaf olarak kapalı bir pazar yerimiz olmasını istiyoruz. Gerekirse vergiyi bir kat fazla alsınlar ama Alanya Salı Pazarı gibi kapalı bir pazar yerimiz olsun " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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