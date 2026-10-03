Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle sokağa çıktı.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilçe genelinde etkisini gösterdi. Evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağış nedeniyle korunacak yer ararken, bazı vatandaşların ise yağış uyarılarını dikkate alarak şemsiye kullandığı görüldü. Kent merkezinde vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi bulunan vatandaşlar ise yağışa aldırmadan yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı