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Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, uyarıları dikkate alanlar şemsiyeyle çıktı; bazıları tentelere ve bina girişlerine sığındı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle sokağa çıktı.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilçe genelinde etkisini gösterdi. Evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağış nedeniyle korunacak yer ararken, bazı vatandaşların ise yağış uyarılarını dikkate alarak şemsiye kullandığı görüldü. Kent merkezinde vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi bulunan vatandaşlar ise yağışa aldırmadan yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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