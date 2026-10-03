Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı

Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, uyarıları dikkate alanlar şemsiyeyle çıktı; bazıları tentelere ve bina girişlerine sığındı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle sokağa çıktı.
Alanya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilçe genelinde etkisini gösterdi. Evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağış nedeniyle korunacak yer ararken, bazı vatandaşların ise yağış uyarılarını dikkate alarak şemsiye kullandığı görüldü. Kent merkezinde vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi bulunan vatandaşlar ise yağışa aldırmadan yollarına devam etti.