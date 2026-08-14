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Alanya'da Turistlere Yunus Sürprizi

Alanya'da Turistlere Yunus Sürprizi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı turistler, teknenin yanında yüzen 4 yunusla karşılaştı. Yunuslar, tekneye dakikalarca eşlik ederken turistler o anları cep telefonlarıyla kaydetti ve alkışlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı turistler, teknenin yanında yüzen yunusları görünce büyük hayranlık ve sevinç yaşadı.

Alanya Kalesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir süre sonra denizde yunusları fark etti. Aniden ortaya çıkan 4 yunus, teknenin yanında yüzerek turistlere eşlik etti. Tekneyle adeta yarışan yunusları gören turistler, cep telefonları ile o anları kaydetti. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunusları izleyen turistler, alkışlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan renkli görüntülere sahne olan anlarda yunuslar bir süre daha tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği yunusların tekneyle birlikte yüzdüğü anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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