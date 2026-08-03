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Alanya'da martı faciası: Ağzına olta kancası saplanmış halde bulundu

Alanya'da martı faciası: Ağzına olta kancası saplanmış halde bulundu
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Alanya açıklarında balıkçılar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir martının ağzına balık kancası saplanmış halde öldüğünü fark etti. Balıkçılar, bilinçsizce denize bırakılan olta iğnelerinin deniz canlıları ve kuşlar için tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir martıyla karşılaştı. Tekneyle yaklaştıkları martının öldüğünü belirleyen balıkçılar, kuşun ağzına balık avında kullanılan kancanın saplandığını fark etti.

Olay, sabah saatlerinde Alanya açıklarında meydana geldi. Balık avlamak için denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir martıyı görünce tekneyle yanına yaklaştı. Balıkçılar, yaptıkları incelemede telef olan kuşun ağzına balık avında kullanılan kancanın saplandığını fark etti. Kancanın martının beslenmesini engellediği ya da yaralanmasına neden olduğu değerlendirilirken, balıkçılar yaşanan olayın üzücü olduğunu belirttiler. Balıkçılar, martıyı sudan çıkartarak tekneye aldılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Denize bilinçsizce bırakılan olta iğnesi ve misinaların deniz canlıları ile kuşlar için büyük tehlike oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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