Aksaray'ın Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Aksaray Valiliği öncülüğünde şehrin Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi programı düzenlendi. Nevşehir yolunda bulunan arazide gerçekleştirilen programa Vali Murat Duru ve protokol üyeleri katılırken, etkinlik çerçevesinde 2 bin 500 fidan şehitlerin anısına toprakla buluşturuldu. Burada bir açıklama yapan Vali Duru, toprakla buluşturulan fidanların geleceğe nefes olacağını belirterek, "Bugün hep birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlarımız geleceğe nefes olacak inşallah. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve bizlerin buraya dikeceği fidanlarla şehitlerimizin de hatıraları yaşatılacak. Gazilerimiz de kendi adlarına buradaki bir fidanı gelecek nesillere nefes olması için sahiplenecek. Aksaray'ımızın orman örtüsü çok az. Aksaray'ımızın kilometrekaresine şöyle bir baktığımızda Aksaray'ımızın yüzde 3'ü ormanlık alan. Bunun çoğaltmamız lazım. İşte burada yaptığımız da Aksaray'ımızın orman örtüsünü çoğaltmanın, artırmanın en önemli etkinliklerinden birisi" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Duru kendi elleriyle fidanları dağıttıktan sonra kendi fidanını da protokol üyeleriyle birlikte toprakla buluşturdu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı