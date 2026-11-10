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Aksaray'da sıcaklık eksi 6'ya düşerken Güzelyurt'ta kar yağışı etkili oldu

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Aksaray'da sıcaklık eksi 6'ya düşerken Güzelyurt'ta kar yağışı etkili oldu Haber Videosunu İzle
Aksaray'da sıcaklık eksi 6'ya düşerken Güzelyurt'ta kar yağışı etkili oldu
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Aksaray merkezde yağmur etkili olurken kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı; sıcaklık eksi 6'ya kadar düştü. Hasan Dağı, Güzelyurt ve Ekecik'te etkili olan kar, Güzelyurt'ta akşam saatlerinde başlayıp sürerken ilçe halkı yağışın geç geldiğini söyledi.

Aksaray merkezde yağmur etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi.

Aksaray'da aniden soğuyan ve eksi 6'lara kadar düşen hava sıcaklığıyla birlikte kış mevsiminin simgesi olan kar yağışı da kendini göstermeye başladı. Şehir merkezinde yağmur yağışı yaşanırken kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Hasan dağı bölgesi başta olmak üzere Güzelyurt ve Ekecik bölgelerinde kar yağışı başlarken, özellikle Güzelyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede halen devam ederken, ilçe halkı ise yağışların geç bile geldiğini söyledi. Güzelyurt ilçesinde eskiden daha erken kar yağışı başladığını ve ilçenin yollarının kapandığını belirten vatandaşlar, bereket geldiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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