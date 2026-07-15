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Akçakoca'da köylülerin talepleri yerinde dinleniyor

Akçakoca'da köylülerin talepleri yerinde dinleniyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Subaşı, Dereköy, Altunçay ve Tepeköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Hacı Arslan Uzan, köy ziyaretleri kapsamında Subaşı, Dereköy, Altunçay ve Tepeköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, köy ziyaretleri kapsamında Subaşı, Dereköy, Altunçay ve Tepeköy köylerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Uzan, köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Köylerde devam eden çalışmalar ile ihtiyaç duyulan hizmetler de yerinde incelenerek ilgili konular değerlendirildi.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Veli Aktaş, İl Genel Meclis Üyeleri Ziya Denizgez, Necmi Işık ve Burhan Ustabaş ile Özel İdare Müdür vekili Necmi Acar da katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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