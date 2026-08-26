Akçakoca'da Plajlarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle plajlarda temizlik, bakım ve kum tesviyesi çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca'da ekipler, vatandaşların plajları daha temiz ve düzenli şekilde kullanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki kumsallarda çalışma yürütüyor. Özel kum eleme makineleri ve iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalar kapsamında Karaburun ve Melenağzı plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Kumsallardaki çöpler ve yabancı maddeler temizlenirken, Karaburun-Melenağzı sahilinde iş makineleriyle kum tesviyesi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı