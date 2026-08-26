Akçakoca'da Plajlarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle plajlarda temizlik, bakım ve kum tesviyesi çalışmaları sürüyor. Özel makinelerle Karaburun ve Melenağzı plajlarında çöpler temizlenirken, kumsallarda da kum tesviyesi yapıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle plajlarda temizlik, bakım ve kum tesviyesi çalışmaları devam ediyor.
Akçakoca'da ekipler, vatandaşların plajları daha temiz ve düzenli şekilde kullanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki kumsallarda çalışma yürütüyor. Özel kum eleme makineleri ve iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalar kapsamında Karaburun ve Melenağzı plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Kumsallardaki çöpler ve yabancı maddeler temizlenirken, Karaburun-Melenağzı sahilinde iş makineleriyle kum tesviyesi yapıldı.