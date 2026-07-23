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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı. Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 23 Temmuz saat 13;00 itibarıyla denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının bayrak ve sözlü uyarılarına titizlikle uyulması istendi.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşların alınan karara hassasiyet göstermelerini ve denize girmemelerini önemle rica etti.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor. Düzce Valiliği yaptığı uyarıda; "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Düzce'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklediğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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