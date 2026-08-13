Haberler

Düzce'de 4 Metrelik Dalgalar: Denize Giriş Yasak

Düzce'de 4 Metrelik Dalgalar: Denize Giriş Yasak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hırçınlaşan denizde dalgalar sahil şeridine vururken, kaymakamlık can güvenliği için denize giriş yasağı uyguluyor ve vatandaşları uyarılara uymaya çağırıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Bölgede etkisini artıran rüzgar nedeniyle hırçınlaşan denizde oluşan dalgalar sahil şeridine vurmaya başladı. Kıyı kesimlerinde rüzgar ve dalga boyunun giderek arttığı görüldü.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla saat 13.00 itibariyle alınan denize girme yasağı kararı da uygulanmaya devam ediyor.

Kaymakamlıktan öğle saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki sahil ve plajlarda meydana gelen olumsuz deniz şartlarına dikkat çekilmiş; cankurtaranların bayraklı uyarılarına ve sahil güvenlik unsurlarının sözlü ikazlarına vatandaşların hassasiyetle uyması gerektiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

Rüzgar alevleri büyüttü! Yangın TEM'e sıçradı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu