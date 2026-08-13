Düzce'de 4 Metrelik Dalgalar: Denize Giriş Yasak
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hırçınlaşan denizde dalgalar sahil şeridine vururken, kaymakamlık can güvenliği için denize giriş yasağı uyguluyor ve vatandaşları uyarılara uymaya çağırıyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.
Bölgede etkisini artıran rüzgar nedeniyle hırçınlaşan denizde oluşan dalgalar sahil şeridine vurmaya başladı. Kıyı kesimlerinde rüzgar ve dalga boyunun giderek arttığı görüldü.
Akçakoca Kaymakamlığı tarafından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla saat 13.00 itibariyle alınan denize girme yasağı kararı da uygulanmaya devam ediyor.
Kaymakamlıktan öğle saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki sahil ve plajlarda meydana gelen olumsuz deniz şartlarına dikkat çekilmiş; cankurtaranların bayraklı uyarılarına ve sahil güvenlik unsurlarının sözlü ikazlarına vatandaşların hassasiyetle uyması gerektiği bildirilmişti.