Haberler

Dalgıçların 5 dakikada deniz altından çıkardığı çöpler hayrete düşürdü

Dalgıçların 5 dakikada deniz altından çıkardığı çöpler hayrete düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen sahil temizliğinde dalgıçlar 5 dakikada deniz dibinden çıkardıkları evsel atıklarla öğrencileri hayrete düşürdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakamlık tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yapıldı. Dalgıçların 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardığı çöpler ise hayrete düşürdü.

Akçakoca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık çalışması yapıldı. 'Temiz Deniz, Temiz Sahil' sloganıyla yapılan çalışmada Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla sahillerdeki evsel atıklar toplandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardıkları evsel atıkları öğrencilere gösterdiler. Öğrenciler, gördükleri çöpler karşısında hayrete düştüler.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "Dünya Çevre Günü nedeniyle ilçemizde bir farkındalık oluşturmak adına bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmayı her sene geleneksel hale getireceğiz. İstiyoruz ki sahillerimizde plastik, cam, izmarit gibi doğaya uygun olmayan bir turizm kentinde olmaması gereken evsel atıkların, gerek denizin içinde gerekse sahillerimizde olmasını istemiyoruz. Bu amaçla bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Tüm hemşehrilerimizi bu sürece davet ediyoruz. Bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah daha temiz bir dünya mümkün, her anlamda mümkün. Bu doğa bize emanet. Sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

Öğretmen katili ülke değiştirse de JASAT'tan kaçamadı
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı

Aziz Yıldırım ilk icraatını yaptı