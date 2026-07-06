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Dağcılar, eksi 20 derecede Ağrı Dağı zirvesine ulaştı

Dağcılar, eksi 20 derecede Ağrı Dağı zirvesine ulaştı
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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen yerli ve yabancı dağcıların gözde rotası olmaya devam ediyor. Profesyonel rehber eşliğinde yapılan tırmanışta ekip, 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yaz-kış demeden yerli ve yabancı dağcıların gözde rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Dondurucu soğuk, yoğun tipi ve sert rüzgarın etkili olduğu parkurda tırmanışa başlayan dağcılar, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Yerli ve yabancı dağcılardan oluşan ekip, profesyonel dağ rehberi Resul Civaş eşliğinde gerçekleştirdiği tırmanışta, olumsuz hava şartlarına rağmen ilerleyişini sürdürdü. Saatler süren zorlu mücadelenin ardından ekip, Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımlı en yüksek zirvesine ulaşarak büyük sevinç yaşadı.

Dağ rehberi Resul Civaş, Ağrı Dağı'nın yılın dört mevsimi ilgi gördüğünü belirterek, "Yaz kış demeden dünyanın her yerinden yerli ve yabancı dağcıları Ağrı Dağı'nda ağırlıyoruz. Artık daha güvenilir bir ortam oluşması nedeniyle katılım her geçen gün artıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ağrı Dağı'nı tercih ediyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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