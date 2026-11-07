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Ağrı'da mevsimin ilk karı etkili oldu, sürücüler trafikte güçlük çekti

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Ağrı'da mevsimin ilk karı etkili oldu, sürücüler trafikte güçlük çekti
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Ağrı'da mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı ve aralıklarla etkisini sürdürerek kent merkezini beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Ağrı'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış, araçların üzerini ve ağaçları karla kaplarken kentte kış manzaraları oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkisini gösteren mevsimin ilk karı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar ise kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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