Afyonkarahisar ve çevresine yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Afyonkarahisar ve çevresine yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 13 Haziran Cumartesi günü (yarın) sabah ilk saatlerden itibaren Afyonkarahisar, öğle saatlerinde itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda vardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı