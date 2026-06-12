Haberler

Afyonkarahisar ve çevresine yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurarak sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden Afyonkarahisar ve çevresine yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 13 Haziran Cumartesi günü (yarın) sabah ilk saatlerden itibaren Afyonkarahisar, öğle saatlerinde itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda vardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

5 yıllık cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest