Afyonkarahisar’da yağışlı hava etkili oldu

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başlarken, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, yağışlı havanın yarın itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığının ise yaklaşık 23 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışı bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandıkları gözlenirken, yağmurdan dolayı ıslanmak istemeyen vatandaşlar çareyi boş buldukları tente ya da balkon altlarına sığınmakta buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı