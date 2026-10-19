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Afyonkarahisar'da sis, Karahisar Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, Karahisar Kalesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın görüntülediği anlar, kliple izleyenlere görsel şölen sundu.

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, Karahisar Kalesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte oluşan sis manzaraları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Tarihi Karahisar Kalesi'nin sis bulutları arasında kaybolduğu anlar ile kentin farklı noktalarından kaydedilen görüntüler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Aydın Baş'ın çaldığı enstrümanla eşlik ettiği görüntüler, hazırlanan kliple bir araya getirildi. Sisle kaplanan Karahisar Kalesi ve kent manzaraları, ortaya adeta masalsı görüntüler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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